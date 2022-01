Reggio Calabria tra Covid e futuro, i sindaci a confronto con i cittadini su Strill.it

La data è quella di giovedì 13 gennaio. L’orario di inizio della diretta è le ore 15.30 Sono le coordinate temporali per collegarsi a www.strill.it o alla pagina Facebook di Strill.it per partecipare alla diretta che avrà come ospiti il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace.

Sarà un vero e proprio incontro virtuale con i cittadini che potranno interagire con i due amministratori, ospiti negli studi di Strill.it. Le domande da rivolgere agli ospiti potranno essere inviate tramite WhatsApp anche con nota vocale al numero ( +39 3030 3939), anche poco prima dell’inizio, o interagendo con i commenti.

La conduzione sarà affidata a Giusva Branca e a Raffaele Mortelliti.

L’occasione sarà proficua per interagire in maniera diretta con chi sarà al timone degli enti locali più vicini al territorio nell’anno 2022. Un anno che è nato con una tangibile emergenza Covid sul territorio, ma anche con la voglia di capire se finalmente ci sono i presupposti per risollevarsi da una situazione difficile dove restano scottanti tutti i temi legati ad argomenti come sanità, infrastrutture e rifiuti.

Appuntamento, dunque, per giovedì 13 gennaio alle ore 15.30.