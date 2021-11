Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 26 novembre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in 1^ convocazione, nonché in seduta pubblica presso la Sala Consiliare per il giorno 26 novembre 2021, alle ore 15:30, e ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno 27 novembre 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, Art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Primo aggiornamento e secondo aggiornamento;

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 28.10.2021 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

4. Stadio Comunale “Ezio Scida”. Approvazione schema di convenzione per la proroga dell’affidamento alla Società F.C. Crotone s.r.l.;

5. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Aracri Maria. Sentenza n. 538/2021- Giudice di Pace di Crotone;

6. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Russo Giovanna. Sentenza n. 653/2021 – Tribunale di Crotone;

7. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Astore Roberto e Cirisano Pantaleone. Sentenza n. 713/2020 – Tribunale di Crotone.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco