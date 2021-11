Psr Calabria: altri 48 milioni di anticipi delle misure a superficie

In arrivo un’altra importantissima tranche di finanziamenti in agricoltura. Grazie alla sinergia tra dipartimento Agricoltura e Arcea, solo due giorni addietro era stato liquidato il decreto n. 121 del Psr, riferito a misure sia a superficie sia ad investimento, con il quale erano andati in pagamento 9.303.894,50 euro, in favore di 158 beneficiari.

Adesso è l’ora del decreto n. 122, con il quale – con un giorno d’anticipo rispetto alle scadenze prefissate – sono stati anticipati oltre 48 milioni di euro, destinati a 12.325 beneficiari delle misure a superficie 10 “Agricoltura biologica”, 11 “Pagamenti agro – climatico – ambientali” e 14 “Benessere degli animali”.

Nel dettaglio, 35.094.742,96 euro riguardano la misura 11, con 8.517 beneficiari; 11.758.571,24 euro sono relativi alla misura 10 e sono da suddividere tra 3.497 agricoltori; 1.665.230,64 euro, invece, si riferiscono alla misura 14 e sono diretti a 311 beneficiari.

“La macchina burocratica del dipartimento Agricoltura – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – ha ripreso a girare a pieno ritmo, in aderenza a quanto auspicato dal presidente Occhiuto, con riferimento all’intera macchina burocratica regionale, all’atto dell’insediamento del nuovo governo calabrese. Si sta anzi imprimendo un’ulteriore accelerazione a diverse procedure, per garantire ai piccoli agricoltori come al mondo dell’imprenditoria agricola le giuste, dovute risposte, ancor più importanti in tempi di incertezza quali quelli presenti, segnati dal persistere di una pandemia che continua a dispensare fragilità all’universo produttivo”.

Intanto, gli uffici sono già al lavoro per garantire – già ai primi di Dicembre – la pubblicazione di un ulteriore elenco di pagamenti del Psr.