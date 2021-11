Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 19 novembre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocatoprevio parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare in 1^ convocazione per giorno 19 novembre 2021, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 20 novembre 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interrogazione a risposta verbale del consigliere Fabrizio Meo in ordine alla possibilità che i detenuti svolgano lavori di pubblica utilità;

2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 22.09.2021 adottata ai sensi dell’art.175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;

3) Regolamento Comunale per la tutela, la manutenzione e la gestione del verde pubblico e privato;

4) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Mesuraca Maria. Sentenza n. 398/2021 – Ufficio del Giudice Pace di Crotone;

5) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. Sentenza n. 277/2018 – Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G. n.1046/2016 promosso da Varrese Caterina (parte attrice) C/ Comune di Crotone + A.s.p. di Crotone (terza chiamata)

6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1, lettera a) TUEL. Sotira Saveria. Sentenza n. 301/2021- Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

7) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett. e) del D. lgs 267/2000 per regolazione premio sulle polizze amministrate a libro matricola anno 2019 ed anno 2020 Società Reale Mutua di Assicurazioni. Comunale per la tutela, la manutenzione e la gestione del verde pubblico e privato;

8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Vertenza sig. Alessio Francesco. Sentenza n. 511/2021 del Tribunale di Crotone

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco