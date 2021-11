Quali risposte all’Infanzia abbandonata, dal progetto Confido impegni e proposte

E’ stata Francesca (nome di fantasia), oggi maggiorenne, ad aprire la giornata

conclusiva del programma Confido che ha avuto come tema “la calabria che accoglie

come rilanciare affido e adozione”. Prima in affidamento e poi adottata da una

coppia reggina, con una storia pesante di sofferenza ma anche di riscatto, si è fatta

portavoce delle centinaia di minori che nella nostra regione vivono ancora privi di

una famiglia, ricoverati in centri e comunità residenziali, lanciando un appello

accorato “impegnatevi per dare a tutti i bambini abbandonati la gioia di vivere in

una famiglia e di avere un futuro, così come è successo a me ”. Un grido di aiuto che

ha fatto emozionare i partecipanti, dalla neo- assessora regionale alle politiche

sociali Tilde Minasi, ai magistrati minorili, agli operatori dei servizi, alle associazioni

presenti che nel prosegui dei lavori hanno portato il loro contributo di riflessioni,

proposte. Una giornata che ha visto alternarsi ben 28 relatori, dove è emerso il dato

positivo di una rete di famiglie, associazioni e servizi che in calabria esiste ed opera

ma che lamentano la mancanza di una regia istituzionale, di gravi carenze di organici

nei Comuni e nelle ASP di figure fondamentali per la tutela dei minori come

assistenti sociali , psicologi, pedagogisti.Per questo fondamentale è stato l’impegno

assunto dall’assessora Tilde Minasi di applicare in calabria le linee guida sull’affido

familiare e sull’adozione, di investire in risorse umane ed economiche in questo

settore, di attivare l’osservatorio regionale su infanzia e adolescenza, di avviare un

confronto con le realtà del terzo settore. Impegno che si è assunto anche il

commissario dell’ASP Gianluigi Scaffidi, il garante Emanuele Mattia e la portavoce

della Con i Minori e le famiglie Carla Sorgiovanni.La presidente nazionale dell’Anfaa

(associazione famiglie adottive e affidatarie) Frida Tonizzo commentando i fatti di

Bibbiano ha denunciato la criminalizzazione fatta sul ruolo dei servizi sociali, ha

chiarito come sugli allontanamenti dei minori dalla famiglia di origine l’Italia ha i

numeri più bassi in europa e di come sia importante la valutazione delle competenze

genitoriali come presupposto dei provvedimenti della magistratura minorile che non

possono ritardare nei casi in cui lo stato di abbandono è conclamato e che anche

l’affido ai parenti del minore non può essere automatico ma va ponderato e

soprattutto che va aumentato il numero delle famiglie affidatarie ancora troppo

basso rispetto ai minori collocati in comunità. Giorgio Marcello ricercatore

dell’Unical ha evidenziato come la sussidarietà orizzontale è importante ma non

deve significare delega al terzo settore di responsabilità pubbliche e che importante

continuare a parlare di affido tenendo però conto che la domanda di affido è

cambiata, così come sono cambiate le tipologie di famiglie che oggi sono ben otto.Il

Vescovo Francesco Milito, vice presidente della conferenza Episcopale della calabria

in un intervento molto apprezzato ha valorizzato l’esperienza del fare rete che su

questi temi può fare la differenza per raggiungere risultati, assumendosi l’impegno

come CEC di portare nelle chiese locali il tema dell’accoglienza dei più piccoli

stimolandole verso un maggiore impegno.I presidenti dei Tribunali per i Minorenni

di Reggio, Marcello D’Amico e Teresa Chiodo di Catanzaro hanno relazionato sulle

loro attività chiedendo una maggiore collaborazione a regione ed Enti Locali

indispensabile per attuare provvedimenti in grado di garantire una famiglia ad ogni

minore privilegiando il sostegno reale alla famiglia di origine.I lavori si sono conclusi

con l’intervento di responsabili di piani di zona, di associazioni e comunità che

operano nel settore che hanno rilanciato il tema della programmazione, di un

welfare in calabria a favore delle famiglie e dei minori, di rafforzare la rete anche

attraverso eventi di formazione congiunta. Hanno concluso i lavori Claudio Venditti

del Forum delle associazioni familiari e Mario Nasone di Agape, attuatori del

progetto Confido che in Calabria è stato coordinato da Giulia Melissari e Ludovica

Autelitano esprimendo soddisfazione per l’esito del progetto si sono impegnati a

continuare il percorso e soprattutto a contribuire a fare tenere accesi i riflettori sui

diritti dimenticati dei minori.