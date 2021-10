Crotone – Servizio di assistenza specialistica per gli alunni con diversa abilità

Un’altra notizia positiva per il mondo della scuola

L’amministrazione Comunale ha proceduto a liquidare a favore degli istituti scolastici cittadini le somme per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con diversa abilità, così come previsto dalla Legge Regionale 27/1985

Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via.

Si tratta di contributi per sostenere interventi finalizzati a facilitare la frequenza e l’apprendimento presso gli istituti scolastici di alunni con diversa abilità.

Gli istituti scolastici, infatti, potranno emettere bandi per l’individuazione delle professionalità che affiancheranno gli alunni

L’amministrazione non solo ha liquidato, come prevede la normativa regionale il 70% del finanziamento previsto, il restante 30% sarà corrisposto su presentazione di rendiconto a cura dell’Istituto Scolastico, ma ha recuperato, per ampliare il servizio, le somme residue non impegnate lo scorso anno a causa della emergenza pandemica.