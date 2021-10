Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 26 ottobre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare in 1^ convocazione per il 26 ottobre 2021, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per il 27 ottobre 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari permanenti;

2) Interrogazione a risposta verbale della consigliera Passalacqua Antonella sulla individuazione delle figure professionali per l’assistenza agli studenti con disabilità;

3) Interrogazione a risposta verbale del consigliere Pedace Enrico sull’immobile di Papanice da destinare a caserma dei carabinieri;

4) Interrogazione a risposta verbale dei consiglieri Giancotti Carmen e Meo Fabrizio in ordine ad una diversa sistemazione logistica dei servizi sociali;

5) Mozione “Inquinamento elettromagnetico e misure precauzionali” presentata dal consigliere Nicola Corigliano

6) Discussione richiesta dai consiglieri F. Marelli + 9 su “Rischio idrogeologico nelle contrade di Crotone, interventi di manutenzione rivolti alla messa in sicurezza dei canali ubicati nel territorio del Comune di Crotone, stato di attuazione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto il Canale 19”;

7) Approvazione Bilancio Consolidato 2020 ai sensi dell’art.11-bis D.Lgs. n.118/2011;

8) Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, Art. 21 del D. Lgs. 50/2016. Primo aggiornamento;

9) Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione;

10) Approvazione “Regolamento Comunale per la tutela, la manutenzione e la gestione del verde pubblico e privato”;

11) Inserimento della fascia jonica calabrese nella Core Network della rete di trasporto transeuropea TEN-T.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco