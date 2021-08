Crotone – Regionali, in Calabria arriva Luigi Brignaro (Coraggio Italia)

«L’arrivo di Luigi Brugnaro in Calabria è un momento importante, perché proprio la nostra regione è stata scelta per mettere in campo la nuova realtà politica di “Coraggio Italia”».

Queste le parole dell’On. Francesco Bevilacqua, Coordinatore Regionale di Cambiamo partito fondato da Giovanni Toti che proprio lo scorso mese insieme al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha dato vita a Coraggio Italia.

Oggi, alle ore 19.30 presso Piazza Giovanni Paolo II a Rocca di Neto (Kr) si terrà quindi un incontro pubblico dal titolo “Se cresce la Calabria cresce l’Italia” alla presenza del primo cittadino del comune crotonese Alfonso Dattolo e del sindaco di Venezia e presidente nazionale di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro.

«La sfida per il nostro tempo – commenta il Sindaco Dattolo – è farsi interpreti di una politica autenticamente popolare, che non rinunci alla competenza e alla concretezza del fare. La visita e il confronto con il Sindaco Brugnaro e i Dirigenti del partito sarà l’inizio di un importante percorso”.

Si tratta infatti del primo appuntamento elettorale di “Coraggio Italia” in vista delle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.

Interverranno inoltre il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente di Coraggio Italia, gli onorevoli Cosimo Sibilia e Maurizio D’Ettore, il coordinatore regionale di “Cambiamo!” Francesco Bevilacqua e Pino Bicchielli, socio fondatore di Coraggio Italia.

Modera i lavori Salvatore Audia, direttore di Esperia TV.

In mattinata Brugnaro incontrerà i giornalisti a Soverato in una conferenza stampa fissata per le ore 12.00 allo stabilimento balneare “Miramare”