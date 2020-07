Pitaro: “Inoltrata isanza a Ministro Franceschiniper la riapertura della fortezza di ‘Le Castella’”

“Stamattina, dopo averla concordata con l’Amministrazione comunale e le categorie produttive di Isola Capo Rizzuto – asserisce il consigliere regionale Francesco Pitaro (G.misto) – ho inoltrato l’istanza finalizzata alla riapertura della fortezza di ‘Le Castella’ al ministro Franceschini. Apprendo ora che il sottosegretario alla Cultura on. Anna Laura Orrico, sul suo profilo Fb, avrebbe assicurato che il castello sarà riconsegnato al pubblico il 1 agosto. Ne siamo tutti felici: l’Amministrazione locale, il territorio direttamente interessato e la Calabria. Sono mesi – aggiunge Pitaro – che si chiedono pubblicamente spiegazioni sul perché il castello sia precluso al pubblico, ma nessuno si è degnato di rispondere. Non è che si esigano scuse da parte di chi – considerato che si tiene chiuso un bene culturale di primissimo piano – un minimo di informazione, se non altro per garbo istituzionale e quanto meno alla sindaca di Isola Capo Rizzuto, avrebbe dovuto erogarla, ma si eviti di apostrofare come strumentale il diritto di sapere. In ogni modo, tutti a ‘Le Castella’ il 1 agosto!”