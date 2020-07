Anastasi (Io resto in Calabria”): “Necessario piano straordinario che permetta di lavorare con serenità a migliaia di docenti del Sud”

“Diverse migliaia di docenti del Meridione, di cui almeno 2500 calabresi, oltre al personale ATA, il prossimo primo settembre devono riprendere servizio – spiega Anastasi – presso le sedi di titolarità fuori regione. Si tratta in buona parte di personale docente in attesa di un’assegnazione presso il luogo naturale di residenza o che ha diritto all’assegnazione provvisoria per situazioni di necessità particolari previste dalla L. 104/92 o per ricongiungimento al coniuge e a figli minorenni. Il temporaneo trasferimento in un’altra regione, sebbene per pochi giorni, comporterebbe sicuramente – aggiunge il consigliere regionale – uno sforzo organizzativo enorme e un impegno di spesa notevole per viaggio, affitto e vitto, che graverebbe sulle stesse famiglie già provate dalla pesante crisi degli ultimi mesi. Si tratta inoltre di personale che sarà inviato temporaneamente in zone fortemente colpite dalla pandemia, dove in alcuni casi persistono ancora focolai di Covid-19, per poi dover rientrare, nel breve periodo, presso i luoghi di residenza. Ciò comporterebbe uno spostamento di un notevole flusso di lavoratori da Sud a Nord e viceversa nell’arco di pochi giorni che – secondo Anastasi- si potrebbe evitare con un Piano straordinario per i movimenti del personale proveniente da fuori provincia che preveda l’anticipazione delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale al 31 agosto 2020”.