Ciclista investito ed ucciso da un automobilista in Calabria

Un ciclista, un settantenne di San Lucido, è morto dopo essere stato investito ad Amantea da un’auto. L’incidente attorno alle 17,30 lungo la statale tirrenica cosentina in località Coreca nei pressi dell’hotel “La Scogliera”.

La vettura condotta da una donna del luogo, per cause in corso di accertamento, avrebbe speronato la bici. Per le gravi condizioni in cui versava l’uomo alla guida della bici sul posto è intervento l’elisoccorso, ma purtroppo nonostante i tentativi di rianimare il 70enne per le ferite riportate è deceduto.