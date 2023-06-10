Piano B presenta il Festival “Exit. Deviazioni in Arte e Musica” al Castello di Cosenza

Ormai è più che una tradizione. Ad ogni stagione, cresce l’attesa per scoprire il parterre di ospiti pronti ad intrattenere gli amanti del teatro, della musica e delle arti nel meraviglioso Castello Svevo di Cosenza. “𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗕” è pronta a presentare, ancora una volta, il 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 “𝗘xit.𝗗𝗲𝘃𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮” edizione 2023.
𝘜𝘯 𝘳𝘪𝘤𝘤𝘰 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘪𝘭 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘤𝘩𝘦 𝙋𝙞𝙖𝙣𝙤 𝘽 𝘩𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘩𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭 “𝘨𝘦𝘯𝘪𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘦𝘴𝘦”, 𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘯𝘰𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘥 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘜𝘯’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘤𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘤𝘢, 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪.
𝘗𝘢𝘳𝘵e 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢, come detto, 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘷𝘦𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘊𝘰𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘱𝘰𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘣𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰 𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. Molto ricco il cartellone degli appuntamenti. Prima tappa il prossimo 18 giugno, ore 21,30, con lo spettacolo teatrale “Casa Abis” 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝙂𝙁 𝙀𝙣𝙩𝙚𝙧𝙩𝙖𝙞𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩. Di che si tratta? 𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘮 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢, 𝘎𝘢𝘣𝘳𝘪𝘦𝘭𝘦 𝘦 𝘚𝘵𝘦𝘭𝘭𝘢, 𝘪 𝘊𝘢𝘴𝘢 𝘈𝘣𝘪𝘴, 𝘷𝘪𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘪 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘷𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭 𝘦̀ 𝘪𝘭 𝘵𝘳𝘶𝘤𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘜𝘯 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰, 𝘶𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘮, 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘶𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘱𝘪𝘦𝘨𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢̀, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘮𝘢 𝘧𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦. Seconda data poi, imperdibile, 23 giugno, 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟯𝟬: “𝑰𝒍 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒆 𝒏𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒐” – 𝘤𝘰𝘯 𝙇𝙪𝙘𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙙; 𝟮𝟵 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟯𝟬: “𝑾𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒔 𝑵𝒂𝒕 𝑲𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒍𝒆” 𝒇𝒕. 𝑭𝒂𝒃𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐 𝑩𝒐𝒔𝒔𝒐; 𝟯𝟬 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟯𝟬: “𝑭𝒊𝒂𝒃𝒂𝑭𝑶𝑩𝑰𝑨” – 𝘥𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘼𝙧𝙞𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙋𝙤𝙧𝙘𝙚𝙡𝙡𝙞 𝙎𝙖𝙛𝙤𝙣𝙤𝙫; 𝟱 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟯𝟬: 𝑹𝑬 𝑷𝑰𝑷𝑼𝒁𝒁𝑼 𝑭𝑨𝑻𝑻𝑼 𝑨 𝑴𝑨𝑵𝑼 𝒇𝒆𝒂𝒕. 𝑶𝑹𝑪𝑯𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨; 𝟭𝟭 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬: “𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕” 𝑩𝒓𝒐𝒅𝒘𝒂𝒚 𝒆𝒅 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 e infine 𝟮𝟭 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵:𝟯𝟬: 𝑻ango.
Gli spettacoli sono organizzati all’interno del Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” ideato da Piani B, cofinanziato dalla regione Calabria con risorse Psc “Piano di sviluppo e coesione 6.02.02, nonché il brand Calabria Straordinaria e dal Ministero della Cultura a valere sul fondo unico per lo spettacolo Fus.
𝘚𝘢𝘳𝘢̀ 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘰𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵 𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘳𝘢𝘳𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘰𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘚𝘪𝘴𝘢𝘭, 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪