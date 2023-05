Festa dell’Europa, Laura Ferrara (M5S) domani a Cosenza

Si svolgerà a Cosenza domani, martedì 16 maggio dalle ore 10, la Festa dell’Europa – Giovani e cittadinanza europea. L’iniziativa, ospitata nella sala del BoCs Museum, vedrà, fra gli altri, la partecipazione della parlamentare europea, Laura Ferrara che dichiara: “Ringrazio Veronica Buffone, assessore al Comune di Cosenza con delega alle politiche europee, per avermi coinvolta in questa giornata rivolta alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città. Ho accolto con entusiasmo questo invito.

Quale migliore occasione della Festa dell’Europa per continuare ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini ed ai giovani facilitando nel contempo la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell’UE. L’obiettivo principale di questi eventi è quello di contribuire a lavorare ad un’Europa che metta al primo posto i giovani, i quali hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo e nel perseguire i nostri valori europei, sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Sarà Leone Rizzo, già funzionario del Parlamento europeo, a fornire alla giovane platea le informazioni relative al funzionamento dell’Istituzione comunitaria, del processo democratico che guida ogni decisione, direttiva e iniziativa che parte da Bruxelles ma influisce direttamente sulla nostra vita di cittadini europei.

Ringrazio, quindi, i dirigenti scolastici e i docenti che accompagneranno le delegazioni di giovani domani mattina e ancora il sindaco Franz Caruso e tutta l’amministrazione per l’impegno nel perseguire le sfide che l’Agenda europea impone per il futuro” conclude Ferrara.