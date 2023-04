A Rende forum sugli accessi vascolari con infermieri e medici chirurghi

Un congresso che si annuncia molto partecipato ed interessante. All’hotel San Francesco di Rende, venerdì e sabato prossimi 28 e 29 aprile, avrà luogo un forum sugli accessi vascolari organizzato dall’Opi di Cosenza e dall’UO Oncologia di Paola. Infermieri e medici chirurghi dunque, insieme, per far conoscere e migliorare le pratiche cliniche sugli accessi vascolari a breve medio e lungo termine. Programma scientifico articolato in quattro sessioni: due il venerdì pomeriggio e due il sabato mattina con diversi ed importanti relatori.

“L’evento serve non solo a trasferire il know how richiesto per il posizionamento di un Picc, ma anche per creare una mentalità moderna ed europea relativamente a questa competenza infermieristica”, anticipa il presidente dell’Ordine degli infermieri di Cosenza, Fausto Sposato. Che è anche presidente del congresso insieme a Gianfranco Filippelli e Francesco Sinopoli. Mentre il responsabile scientifico è Luigi Aloia.

“Più del 95 % dei pazienti ospedalizzati sono portatori di almeno uno dei diversi tipi di device venoso, saper scegliere quello giusto per ogni esigenza terapeutica e del paziente, saperlo impiantare con la tecnica più adeguata, saper capire differenze e potenzialità volte a prevenire le complicanze è la chiave di svolta per un’assistenza infermieristica mirata, professionale e razionale”, il messaggio del forum.

Tantissimi i patrocini istituzionali e le aziende private, oltre che le associazioni impegnate sul territorio. Un nome su tutti: l’associazione dedicata ed intitolata a Jole Santelli, già presidente della regione Calabria. Le due sorelle apriranno la kermesse scientifica.