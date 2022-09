Elezioni: De Magistris torna in Calabria. A Crotone e Cosenza ci sarà anche Laghi

Ci sarà anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi a supportare gli ultimi step della campagna elettorale di Luigi De Magistris.

Nella giornata di oggi, infatti, il leader di Unione Popolare torna in Calabria in occasione delle politiche del 25 settembre e con lui, all’ospedale civile di Crotone alle 15.30 e alle 19.30 in piazza XI settembre a Cosenza, oltre ai candidati, ci sarà anche il capogruppo in Consiglio regionale di De Magistris Presidente.

Un programma politico fitto di punti qualificanti, quello di Unione Popolare, che spaziano dal lavoro alla sanità, dall’ambiente alla pace e che tiene ben presente le realtà territoriali con le loro peculiari esigenze e, quindi, anche quelle calabresi.

“De Magistris torna in Calabria per accendere i riflettori sulle gravi carenze in sanità e non solo – dichiara Ferdinando Laghi – la mia presenza, in due delle tante diverse tappe calabresi, è per me occasione di testimonianza e confronto sulle criticità e i bisogni della nostra terra, oltre, naturalmente ad essere l’occasione per sostenere la lista e i candidati di Unione Popolare di cui Luigi de Magistris è portavoce e leader. Un uomo che, in contesti diversi e complessi, dal Parlamento europeo alla guida per ben dieci anni della città di Napoli, ha saputo dimostrare quella competenza, coerenza e determinazione, di cui assolutamente necessita ora il nostro Paese.”