Cosenza – Ospedale Annunziata: in arrivo nuovo personale

Arrivano rinforzi all’Ospedale Annunziata: nella mattinata di oggi il Commissario Straordinario ha firmato i contratti per 17 nuove unità di personale tra infermieri, infermieri pediatrici, tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia, assunti sia a tempo indeterminato che determinato.

Il Commissario, dott. Gianfranco Filippelli, ha voluto personalmente incontrare, insieme al Direttore SITRA, dott.ssa Carla Catania e alla dirigente delle ufficio concorsi, dott.ssa Giovanna Galifi i nuovi assunti – che prenderanno servizio il 16 agosto.

“Siete come “miei figli” – ha detto il Commissario – rivolgendo il proprio saluto ai nuovi assunti. Ho fortemente voluto queste assunzioni per dare nuova linfa all’Ospedale. Ho iniziato anche io qui la mia carriera e vi auguro di crescere professionalmente e di far crescere l’Azienda con il vostro contributo”.

Alcuni infermieri, assunti attingendo a una graduatoria dell’Asp, andranno a “rimpolpare” le fila delle aree Covid – Ps Covid, Pneumologia, Malattie Infettive e Santa Barbara di Rogliano.

I quattro tecnici di radiologia (ai quali a giorni se ne aggiungeranno altri per un contingente totale di 11) vedranno la loro assegnazione nelle UOC di Medicina nucleare e Radiologia.

Gli infermieri pediatrici entreranno in servizio presso il Dipartimento Materno-Infantile.

Il Tecnico di Laboratorio vede invece come propria destinazione il servizio Immunotrasfusionale.

Il Commissario Straordinario, Gianfranco Filippelli, si è recato stamane negli Uffici delle Risorse Umane dove sono in corso gli adempimenti amministrativi connessi all’assunzione e alla immissione in servizio giorno 16 agosto.

Il personale che oggi ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro è solo una parte di un contingente che vede tutta una serie di figure professionali che andranno a rinforzare le fila dei reparti dell’Annunziata. A breve verranno avviate anche le assunzioni delle Ostetriche e, una volta ottenuta la autorizzazione