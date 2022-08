Cosenza – A Camigliatello il concerto di Moraca, De Luca e Calabrese

Continuano gli appuntamenti estivi del Premio Sila ‘49. Dopo lo spettacolo teatrale di e con Fabio Santini sulla settima arte di Sergio Leone, la nostra Fondazione vi aspetta sabato 27 agosto, alle 20, nella sua sede di Camigliatello Silano con molta buona musica.

È infatti in programma il concerto del trio composto da Daniele Moraca, Sasà Calabrese e Dario De Luca. Il titolo? “Aspettiamo senza avere paura domani”, targato Scena Verticale. Un viaggio, dunque, nell’affascinante mondo della canzone d’autore italiana, un vero e proprio omaggio a Lucio Dalla.

“Siamo molto entusiasti – ha dichiarato il presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini – dell’evento previsto per fine agosto: un modo per tenere vivo quel dialogo culturale con gli amici del Premio in attesa di una nuova sorprendente undicesima edizione”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per info, potete contattarci sulla nostra pagina Facebook o inviare una mail a premiosila49@premiosila49.it