La Coldiretti apre ufficio a Camigliatello Silano

Venerdì 8 luglio p.v. alle ore 18.30 a Camigliatello Silano (CS) in via Forgitelle Coldiretti Cosenza aprirà un proprio sportello per offrire servizi di alto livello dal punto di vista qualitativo, specialistico ad agricoltori e cittadini.

“Questo – commenta Francesco Cosentini direttore di Coldiretti Calabria – testimonia un impegno per le aree interne e montane e vuole essere una risposta efficace alle esigenze di un’agricoltura che interagisce da protagonista con l’intera società. Era – continua – un obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere e lo abbiamo fatto”. Quindi un nuovo punto di riferimento nel territorio silano, che nasce con l’obiettivo di fornire consulenza e assistenza alle aziende agricole del territorio e anche per valorizzare le risorse turistiche, ambientali e agroalimentari di un’area a forte vocazione turistica, riconosciuta nel mondo. Un intento tanto nobile quanto operativo, in un periodo di grandi difficoltà economiche, sociali e ambientali. L’ufficio sarà attivo anche come patronato che fornirà servizi di natura tecnica e fiscale, sia per la filiera agricola che per le altre categorie lavorative. All’inaugurazione saranno presenti gli imprenditori agricoli, dirigenti dell’organizzazione e rappresentanti delle Istituzioni.