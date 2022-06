Cosenza – Occhiuto ringrazia Ucei: “Al via fattiva collaborazione con Regione Calabria”

«Un grazie particolare per la costruzione del convegno “Le 130 Giudecche di Calabria, un volano straordinario per cultura e turismo” va al contributo della Comunità Ebraica di Napoli e del suo Presidente Lydia Schapirer, che ha dato appoggio e forza all’azione della Circoscrizione Ebraica Calabrese. Auspichiamo una fattiva collaborazione tra la Regione Calabria, i vertici dell’UCEI-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la Comunità Ebraica di Napoli. E un grazie va anche al vicepresidente Giulio Disegni con Delega UCEI per il Meridione, che ha sostenuto questa iniziativa, e alla Presidente UCEI Noemi Di Segni, che fin dall’inizio ha colto le potenzialità di questo evento. Infine, non si possono dimenticare il contributo della Circoscrizione Ebraica Calabrese guidata da Roque Pugliese e gli studi dello storico Francesco Spanò (Luiss Guido Carli) che sono stati determinanti per il successo del progetto».

È quanto ha dichiarato Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, a margine del convegno “Le 130 Giudecche di Calabria, un volano straordinario per cultura e turismo” tenutosi a Santa Maria del Cedro (CS).