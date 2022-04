Irama il 20 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante

C’è anche la Calabria nell’attesissimo tour estivo di Irama, annunciato oggi ufficialmente, che partirà il primo luglio da Capannori (Lu), per concludersi il 3 settembre nella Valle dei Templi di Agrigento.

L’unica tappa calabrese dell’ “Irama Live 2022” prodotto da “Vivo Concerti” è programmata per il prossimo 20 agosto alle ore 21.30 nello splendido Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella a Diamante (Cosenza).

L’evento di Diamante è inserito nella 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna ed è organizzato in collaborazione tra la sua Show Net e DedoEventi di Alfredo De Luca, direttore del Teatro, con il Patrocinio del Comune di Diamante.

Il ventiseienne cantautore di Carrara, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è certamente uno degli idoli più amati ed acclamati dalle nuove generazioni e non solo. Fra gli artisti italiani più talentuosi degli ultimi anni, Irama vanta già numeri record, come attestano i suoi 31 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre un miliardo e 200 milioni di streaming e 650 milioni di visualizzazioni.

Dopo il successo del 2018 ad “Amici”, si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con il bellissimo Ovunque Sarai, il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.

Il tour segue la pubblicazione dello scorso 25 febbraio del nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. I biglietti del concerto sono in vendita online dal primo aprile su www.ticketone.it, mentre saranno in vendita in tutti i punti autorizzati Ticketone dal 6 aprile. Per informazioni: tel. 0968441888, web www.ruggeropegna.it, www.vivoconcerti.com.

Procedono intanto a buon ritmo anche le prevendite degli altri live confermati da Pegna in questi giorni: il musical “Fabularium Magic of Disney Music” del 15 maggio al Teatro Politeama di Catanzaro, il colossal “Notre Dame De Paris” per l’ultima volta in Calabria con il cast originale, al Palacalafiore di Reggio dal 26 al 28 maggio, il concerto di Rkomi del 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri. A breve saranno annunciati altri prestigiosi e attesi appuntamenti.