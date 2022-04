Giornata autismo, il comune di Rende si illumina di blu

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo il prossimo sabato due aprile il comune di Rende si illuminerà di blu.

La ricorrenza istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu intende richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La Giornata Mondiale dell’Autismo rappresenta infatti, un momento di riflessione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza rispetto a tale patologia, per garantire una crescita della comunità.

L’ iniziativa, promossa da ANGSA Cosenza, è il “Light it up blue” che si rivolge proprio alle amministrazioni pubbliche di tutto il mondo affinché, a titolo simbolico e rappresentativo, illuminino un proprio monumento o edificio caratteristico di BLU, il colore scelto dall’ONU quale tinta enigmatica che suscita il desiderio di “conoscenza e sicurezza”.

“Abbiamo subito sposato tale iniziativa -ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese- quale segno di vicinanza e attenzione alle necessità delle persone con autismo da parte di tutta la nostra comunità. Anche quest’anno e in seguito alla grave crisi epidemiologica che abbiamo vissuto, che ha accentuato i problemi di gestione quotidiana del disturbo, aumentando l’Isolamento di molte famiglie, è necessario accendere i riflettori su questa giornata per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con autismo”.