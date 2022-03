A Rende il Convegno nazionale sul tema “Le acque sotterranee: salvaguardia e gestione adattiva della risorsa”

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), la Fondazione Centro Studi del CNG, l’Ordine dei Geologi della Calabria e l’UniCal-DiBEST, organizzano per il giorno 1 aprile 2022 il Convegno nazionale sul tema “Le acque sotterranee: salvaguardia e gestione adattiva della risorsa”.

Il Convegno si svolgerà in modalità mista, sia Webinar sia in presenza presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” del Centro Congressi dell’Università della Calabria.

Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali – come l’idropotabile – e strategici – come l’agricoltura e l’industria – non può prescindere da nuove strategie di gestione delle risorse idriche, da norme chiare, e da approcci efficaci per valutarne le effettive disponibilità, anche in relazione alle complessità derivanti dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e dalla variabilità delle precipitazioni. Occorre salvaguardare e gestire in maniera corretta la risorsa idrica, attuando interventi (strutturali e non strutturali), valorizzando e riorganizzando le strutture pubbliche, e promuovendo un’approfondita conoscenza e una prevenzione a tutto campo.

Il Convegno si propone, pertanto, di offrire un’occasione preziosa di confronto tra esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, sui temi delle acque sotterranee, della loro salvaguardia e della gestione adattiva della risorsa.

Gli attestati di partecipazione, non validi ai fini del riconoscimento dei crediti APC, potranno essere richiesti al termine dell’evento all’indirizzo: eventicng@agicom.it