San Giovanni in Fiore: parte a marzo il progetto Quando lo sport incontra la natura

«In città partirà dal prossimo marzo il progetto “Quando lo Sport

incontra la natura”, promosso dall’Asd La Sila Orienteering, con la

partecipazione del Comune, dei licei locali, dell’oratorio

parrocchiale San Francesco e delle Asd Volley San Giovanni in Fiore,

Piscina Biafora e Sci Club Montenero». Ne dà notizia, in una nota, la

sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro. «Si tratta –

spiega Francesco Fragale, assessore comunale allo Sport – di 5 corsi

gratuiti di orienteering per ragazzi e adulti, per donne e portatori di

disabilità, di due ore settimanali e della durata di 20 settimane. Tra

l’altro saranno svolte ulteriori attività sportive. Il progetto è

coordinato da Bernardo Madia, docente di Educazione fisica e

riconosciuto esperto della disciplina e di pedagogia dello sport».

«Con tutti i soggetti aderenti a questa iniziativa che coniuga natura

e sport, facciamo squadra – sottolinea la sindaca Succurro – anche

per promuovere il territorio e tutelare ambiente e salute; per

sostenere i soggetti fragili; per aiutare le persone a rischio di

devianze e di dipendenze da alcol, droga ed Internet; per prevenire

fenomeni criminali; per contrastare il bullismo e la violenza di

genere; per incoraggiare l’inclusione, la socializzazione e la

pratica dello sport». «Il gioco e lo sport dell’orienteering –

chiarisce il professore Madia – rappresentano veicoli formidabili di

integrazione e valorizzazione delle potenzialità individuali,

soprattutto se si attuano strategie che portano alla cooperazione,

quindi al concorso e al confronto tra diverse abilità. La valenza

educativa dell’attività ludica e della natura rende ancora più

efficace il percorso didattico che abbiamo ideato. Il bosco, il parco e

gli spazi strutturati diventano quindi strumenti insostituibili per

l’arricchimento personale dei soggetti coinvolti». «Continuiamo a

lavorare con la società civile – conclude la sindaca Succurro –

per il benessere dell’intera comunità».