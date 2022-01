Paola. Graziano Di Natale : “In piena pandemia, con le famiglie paolane in difficoltà si pensa alle nomine attraverso una commistione tra gruppi di potere”

“Nel bel mezzo di una quarta ondata pandemica che accentua oltremodo la

precarietà economica delle fasce più deboli, e le difficoltà del tessuto

imprenditoriale, il Consiglio Comunale di Paola si appresta, senza alcun

ritegno, a conferire un incarico di oltre 1000,00 euro mensili. Ecco

l’ennesima spartizione di poltrone alla quale non parteciperemo e che

stigmatizziamo”. È la denuncia di Graziano Di Natale, nel corso di una

nota ufficiale che così prosegue: “Ho più volte ribadito la mia

disponibilità, e quella del gruppo consiliare, di valutare misure atte a

fronteggiare il quadro pandemico e le altre emergenze della città di

Paola, ma pare che questo non interessi a nessuno. La scelta di non

partecipare ai lavori del Consiglio Comunale -sottolinea con rammarico-

è conseguente alla mancanza di responsabilità altrui, e alla nostra

estraneità più totale verso la distribuzione delle prebende.

Ho denunciato -ribadisce- più volte la commistione tra gruppi di

centrodestra e di centrosinistra che fingono di litigare per poi stare

insieme nella gestione del potere.

Mentre noi portiamo avanti un’azione etica e responsabile, altri, privi

di una maggioranza e di numeri in aula, vanno avanti come se nulla

fosse, a dispensare incarichi.

La scelta di votare un Presidente dei revisori dei conti anziché optare

per il sorteggio, è la chiara dimostrazione di un vero accordo tra

portatori di voti di centrodestra e centrosinistra”. Infine: “Non

occorre un mago per pronosticare che il nuovo revisore sarà in quota

Forza Italia e -conclude- sarà eletto grazie ai voti di quei consiglieri

che avalleranno tali modus operandi”.