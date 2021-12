Marco Travaglio a Rende per il Festival exit

La nuova pièce politica di Marco Travaglio sarà presentata al Cinema Teatro Garden di Rende giovedì 16 dicembre alle ore 21.00. Il direttore de Il Fatto Quotidiano torna sul palcoscenico con un giallo di bruciante attualità: “Il Conticidio dei Migliori”. Non una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta (e tuttora in corso): il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment e riportare al potere la vecchia oligarchia, finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione. È vero, dice Travaglio, non c’è stato un complotto per rovesciare Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Come nell’Assassinio sull’Orient Express. Una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti e altrettanti moventi, tutti legati ai 209 miliardi del Recovery Fund. Con un’arma tutta nuova: la carta stampata. E un killer finale: il maggiordomo.

Attraverso un lavoro di investigazione giornalistica Travaglio mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l’arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari.

Si imbatte in almeno due colpi di scena: un incontro tra Draghi e D’Alema e il “fuori onda” profetico di un deputato leghista. E alla fine tira le sue conclusioni. Ma il verdetto lo lascia agli spettatori.

Lo spettacolo, prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto S.p.A, sta riscontrando grande successo di pubblico ottenendo un importante sold out al Teatro Nazionale di Milano e sarà per la sua prima e unica data in Calabria a Rende, per poi proseguire verso Roma, Bologna, Bergamo, Pescara.

Al termine della performance, Travaglio si tratterrà per salutare il pubblico e firmare le copie del suo ultimo libro, da cui è tratto lo spettacolo (I segreti del Conticidio, edito da Paper First).

Marco Travaglio è ospite del Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” organizzato da Piano B la cui programmazione multidisciplinare – proposta fino al 29 dicembre – prevede per il prossimo 19 dicembre la messa in scena della produzione originale “DanzAnima. Danze dal Sud” presso il Castello Normanno Svevo di Cosenza.

Il Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” rientra tra le iniziative multidisciplinari sostenute dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura per la qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, l’innovazione, la qualificazione delle competenze artistiche, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e la filiera culturale, educativa e del turismo.

Per info e prevendite biglietteria Inprimafila Cosenza e Ticketone.