Cosenza – L’Annunziata pensa alla riorganizzazione del percorso nascita

L’ Area Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza continua ad essere Centro di riferimento per le patologie Materno-Neonatali Mediche e Chirurgiche per tutta la Regione: negli ultimi mesi si è registrata una notevole affluenza di piccoli pazienti con problematiche medico-chirurgiche complesse.

“Tra i casi giunti al nostro Ospedale – ha raccontato il Direttore dell’area materno-infantile – abbiamo trattato un neonato proveniente da un Ospedale Spoke in gravissime condizioni cliniche a rischio di morte immediata. Per la gestione del caso è stata utilizzata la Second Opinion ( ovvero la possibilità e l’opportunità di avere una seconda valutazione da parte di un medico o di un’équipe esperta), sollecitata e voluta dal Commissario Prof.ssa Mastrobuono. Il neonato necessitava, come ultima possibilità di sopravvivenza, del trattamento con ECMO, ma il Centro dotato di tale strumentazione, presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha dato esito negativo, non ritenendo adeguate le condizioni del neonato, particolarmente compromesse. Si è così utilizzata la tecnica della Second Opinion che ci ha consentito di gestire il caso clinico in costante e continua e stratte collaborazione con il Prof. Di Nardo del Bambino Gesù. Grazie a questa sinergia, durata diversi giorni H24, tra gli operatori della Neonatologia di Cosenza e l’Ospedale Bambino Gesù siamo riusciti a far sopravvivere il neonato, che presentava una compromissione multiorgano”.

“Un risultato – ha continuato il dr Scarpelli – che ci ha commosso e ha dato grande soddisfazione ed entusiasmo all’intera equipe, a dimostrazione delle elevate professionalità presenti nel nostro Ospedale”.

“Tutto questo evidenzia come sia necessario rafforzare la Rete del Percorso Nascita tra Ospedale Spoke e Ospedale HUB con il coinvolgimento delle strutture territoriali tenendo conto che bisogna ritenere il Percorso Nascita non limitato solo alla Sala Parto, ma a tutta la fase che va da prima del concepimento al controllo della gravidanza. Un percorso che ci consente, per tempo, di selezionare le gravidanze fisiologiche e quelle a rischio e poter cosi migliorare l’esito della gestazione stessa. Solo in questo modo si riuscirà finalmente a ridurre l’elevata mortalità neonatale ancora esistente nella Regione Calabria: un dato questo che risente molto del divario socio-economico esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud”.