Gol per Daniel Leone, la dedica speciale dell’ex Reggina Forgione

Cosimo Forgione dai tifosi della Reggina è ricordato soprattutto per l’anno giocato in Serie D in un centrocampo che comprendeva grandi giocatori per la categoria come Lavrendi e Foderaro.

Il centrocampista classe 1992 ha anche però un lungo passato nelle giovanili amaranto, dove sulla sua strada ha incrociato Daniel Leone.

Il mediano di Bagnara Calabra, che oggi gioca nell’Atletico Fiuggi che è in testa al proprio girone di Serie D, ha realizzato un gol e lo ha dedicato al suo vecchio amico.

“Ciao Guerriero Leone” recita la maglia pubblicata sul suo profilo Facebook. “Ciao amico mio – ha scritto Forgione su Facebook – volevo dedicarti questo gol so che a te dava fastidio prenderli!!!! ma hai sempre gioito quando li facevamo!!! Seguici da lassù a tutte quelle persone che hai condiviso anche un minimo secondo!! Ciao fratima come chiamavi tu ciao Leo!!!! “.

Forgione ha realizzato uno dei gol con cui l’Atletico Fiuggi ha espugnato Montegiorgio nel weekend.