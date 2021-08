A Paola (Cs) celebrazioni per Dante alighieri

“A riveder le stelle. Dante e la fede” è il titolo del recital che si terrà a Paola, presso il Piazzale del Santuario San Francesco di Paola, giovedì 26 agosto, alle ore 21.00, in occasione del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri. L’evento si colloca all’interno dell’ iniziativa nazionale Ora viene il bello, promossa dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che vede i principali Santuari italiani riprendere le attività che si sono fermate a causa della pandemia in un ottica di speranza condivisa attraverso percorsi di positività che avranno nella Bellezza il punto di forza. “A riveder le stelle. Dante e la fede” sarà un recital che vedrà protagonista la lettura di alcuni versi della Divina Commedia di Dante, rappresentativi dell’ascesi verso la beatitudine; inoltre momenti di musica e coreografie allieteranno la serata. L’iniziativa è curata dall’Ente Morale Unla, sezione di Paola, in collaborazione con l’Accademia Danceart School e la Lan Produzioni. Musiche dal vivo a cura della Tyrrenian Ensemble con la partecipazione straordinaria della Corale del Santuario di San Francesco di Paola.