Reggio Calabria – Un viaggio nel tempo, tra ricordi, emozioni e la dolcezza di Michela Andreozzi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un viaggio nel tempo tra gli indimenticabili anni ’70, il decennio più rivoluzionario, più emozionante della nostra storia. Un’epoca importante da ricordare soprattutto, in questo periodo in cui a causa del Covid-19, tutti abbiamo bisogno di sperare, continuare ad essere forti e coraggiosi. L’attrice comica Michela Andreozzi ne sa qualcosa, visto che il Covid lo ha preso a Febbraio “ma sono stata fortunata perché era quasi asintomatico – dice prima di salire sul palco di Catonateatro con il suo “A letto dopo il Carosello” -. L’ho scoperto subito grazie ad un tampone, questo però, fa capire come nonostante tutti gli accorgimenti possibili, è possibile ugualmente infettarsi. Bisogna sempre stare attenti”.



Archiviato questo brutto momento, è tempo di un divertente “one woman show” che ripercorre gli anni dell’adolescenza di una bambina incantata da quei personaggi televisivi che le hanno tenuto compagnia facendola diventare, oggi, una grande donna e attrice.

Accompagnati dal racconto dell’Italia dell’ultimo Carosello, il pubblico dell’arena Neri, ripercorre in un intenso e tenero viaggio nel tempo, gli anni ’70 con Supergulp, l’Almanacco del giorno dopo, una mamma “napoletana di nascita ma nazzista nel sangue” che sposa l’avvocato comunista e poi, Topo Gigio, Mago Zurlì, Candy Candy, le sigle di spot e i tormentoni di quel periodo.



Michela, insieme sul palco con il maestro Alessandro Molinari al piano e i Piji Trio, riavvolge la bobina di un passato ormai andato ma indimenticabile creando uno spettacolo pieno di emozioni e di risate. Una sviolinata nostalgica e divertita agli anni Settanta visti con gli occhi di una bambina che giocava a campana in cortile, che impazziva per Sandokan, che “ha fatto in tempo a provare le ciabatte intelligenti della madre, lanciate all’occorrenza come punizione a qualche disobbedienza e la cucchiarella”, i pidocchi tolti con l’aceto o quei viaggi lunghi in macchina che “sapevi quando partivi ma non sapevi quando saresti arrivato” ma che, improrogabilmente, andava a letto dopo Carosello.

E proprio su quella “macchina del tempo”, Michela porta gli spettatori su e giù per l’Italia con i suoi dialetti: la madre napoletana, la maestra di Catanzaro Anna Maria Turchina chiamata da tutti Fiata Turchina, il ragazzino di Forte dei Marmi, la proprietaria dell’alimentari sotto casa a Roma.



Racconti ilari scanditi da momenti musicali che mettono in gioco le abilità canore della protagonista che da “Testa-Spalla” di Don Lurio, arriva ad omaggiare Raffaella Carrà, Sandra Mondaini con la sigla “Piru Pirulì” (“Questa sigla vi fa capire che non sono di primo pelo, né di secondo, sono vintage, appartengo alla generazione X” – ci scherza su Michela), I Cugini di Campagna, Franca Valeri, Gabriella Ferri e ricorda Rino Gaetano che ha lanciato la moda delle Mecap, scarpe cult degli anni ’70.



In un rapido gioco, Michela rende partecipi gli spettatori che intonano le canzoni più in voga del momento, condividendo i propri ricordi e sfidandosi in una sorta di Sarabanda dedicata ai Caroselli. E come premio, ovviamente, non può mancare la caramella Rossana, “quelle con la carta rossa che la nonna teneva nel cassetto e non sapevo mai se il cassetto sapeva di Rossana o viceversa” – ricorda l’attrice.

“Gli anni ’70 erano anni bui, anni di piombo, era il periodo dell’Austerity, ascoltavamo canzoni tristi, erano tristi pure i film: uscivi e trovavi l’Anonimo veneziano però, noi sognavamo con il grande varietà, ridevamo tanto davanti alla tv – ricorda l’attrice romana con un velo di malinconia -. Poi, nel ’77 Carosello finì e capii che nulla era per sempre, tutto prima o poi sarebbe finito ma una cosa è certa e nessuno potrà mai togliercela: il sabato sera, davanti a Carosello, eravamo tutti bambini. Non è scontato avere un pubblico e voi, questa sera, avete fatto per me più di quanto io ho fatto per voi”.

Sulle note di “Sempre” di Gabriella Ferri, “un’artista che non viene mai ricordata”, lo tsunami Miki lascia Catonateatro avvolta da una tenerezza che, oggi, sembra così difficile da ritrovare nel riflesso degli i-phone, tante piccole “lapidi” nell’ombra, come le definisce ironicamente la stessa Andreozzi nel buio della sala.