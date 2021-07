Incidente mortale su SS106, momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni

Arriva direttamente dall’Anas la comunicazione relativamente ad un brutto incidente che sta paralizzando la circolazione in Calabria. “A causa di un incidente – si legge – avvenuto nelle prime ore del mattino, è temporaneamente chiusa la SS 106 “Jonica”, all’altezza del km 2,800, in località Rossano (CS), in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato in loco”.

La notizia peggiore è quella relativa la bilancio: “Nel sinistro, che ha visto coinvolti due mezzi, due persone sono decedute e una terza è rimasta ferita”.