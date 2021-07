Grave incidente stradale nel comune di Messina (foto)

Un grave incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 7.30, sull’autostrada tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, ha fatto intervenire più mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (consorzio autostrade siciliane) del Boccetta. Due squadre VF, arrivate con due autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa, hanno operato per districare un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto e per decongestionare in modo tempestivo la viabilità autostradale fortemente rallentata. La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.