Con la fascia di Miss V’Incanto Soviana Vallone vince la prima selezione di Miss Italia Calabria 2021

Soviana Vallone è Miss V’Incanto e vincitrice della prima selezione di Miss Italia Calabria 2021, ha diciannove anni e viene da Isola Capo Rizzuto. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone, terza classificata con la fascia Miss Be Much Michelle Assisi, Miss Quarta classificata Antonia Sottile, Miss Quinta classificata Ludovica Dito, chiuda la fila invece Elisabetta De Gaio, con la fascia Miss Sesta classificata. Soviana è così riuscita a conquistare la giuria di esperti e professionisti presenti composta da: Maria Assunta Castellano, Valentina Zinno, Alessandra Filice, Emanuela Alessio, Teresa Valente, Francesco Saverio Mollo, Francesca Gaetani, Manuela Aiello, Matteo Colla. “Sono emozionatissima e felice, spero che questo sia l’inizio di un bellissimo percorso che porterò avanti con molta tenacia e divertimento, assieme alle ragazze.” – dichiara Miss V’Incanto – “Mi sono appena diploma ta ma studio anche recitazione, e vorrei continuare su questo percorso. Alle ragazze che sognano questa esperienza ma sono sopraffatte dalla timidezza, dico di continuare indipendentemente da tutto.” La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio ha così ufficialmente acceso i riflettori della kermesse, sensibilizzando il pubblico presente alla massima, costante cura e valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze naturali, storiche e culturali. “Siamo molto emozionati, ripartire è un sogno e speriamo che davvero si possa avverare in questa ricca stagione che si prospetta.” – dichiarano gli agenti regionali – “Ringraziamo i titolari del V’Incanto di Cosenza che ci hanno voluto fortemente, oltre all’averci rinnovato per la seconda volta la fiducia. Volevamo partire proprio da Cosenza con le selezioni, per poi concludere sempre qui con la finalissima del 19 settembre, che faremo alle gradinate di via Calabria. Ciò che ci dà gioia sono i sorrisi dei genitori che guardano le proprie figlie inseguire i propri sogni”. Presenti alla kermesse anche Francesca Tiziana Russo, Miss Calabria 2020, Francesca Carolei Miss Egea 2020 e Martina Salvatore, vincitrice del contest 2020; tutte e tre accedenti di diritto alle finali regionali. A condurre la serata Andrea De Iacovo e Linda Suriano, arricchita dalle immancabili coreografie del corpo di ballo di Lia Molinaro e dalla cantante Laura Rizzuti, in arte Laura_Djlo. L’evento è stato ospitato dalla splendida location V’Incanto a Cosenza, in uno dei punti di congiunzione più suggestivi tra la città dei Bruzi e quella degli Enotri. La bellezza delle Miss va così ad unirsi a quella dei due centri, da un lato per le architetture caratteristiche, dall’altro per le file di luci sui viali, regalando allo spettatore un “incantevole” scenario sotto le stelle. “Miss Italia è un evento che racchiude in sé tanta magia e che riscuote molto interesse da parte della collettività.” – commenta Paola De Santis, titolare del V’Incanto – “Siamo contenti di riproporre questo evento, accogliendo tante ragazze della nostra regione. Abbiamo tanta voglia di ripresa e questo ci darà la giusta carica, cercando di lasciarci alle spalle la pandemia. La vita è bellezza, e Miss Italia è la vita”. Prossimo appuntamento il 9 luglio all’anfiteatro comunale di Rose (CS), dove sarà eletta Miss Egea.