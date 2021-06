Cosenza: oggi sarà piantato un albero in ricordo della vittime del Covid

Oggi, alle ore 11.30, nell’androne di Palazzo di Governo della Provincia di Cosenza si svolgerà la cerimonia di piantumazione de “L’albero del ricordo” e l’installazione del totem monumentale simbolo della memoria collettiva, per non dimenticare il dramma e le vittime del Covid.

Il primo albero d’ulivo sarà piantato dal Presidente della Provincia, Francesco Iacucci alla presenza dei sindaci e degli amministratori della Provincia di Cosenza. Un’iniziativa ideata e promossa dall’associazione di promozione sociale “Cultura Crea”.

A seguire si svolgerà, nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, la conferenza stampa per illustrare il progetto itinerante. L’iniziativa si replicherà, nei prossimi mesi, nei centocinquanta comuni della Provincia di Cosenza. In un’area verde pubblica di ogni comune sarà piantumato un ulivo e installato un totem monumentale.

“Piantare un albero in memoria delle vittime del Covid rappresenta qualcosa che rimane nel tempo, sinonimo di rinascita – spiega l’associazione- La Calabria sarà la prima regione d’Italia a promuovere tale iniziativa. Abbiamo coinvolto, in questa prima fase, i comuni della Provincia di Cosenza. Si tratta di un gesto altamente simbolico, capace di preservare la memoria collettiva e al contempo costruire uno spazio per la comunità”.

Grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali di tutto il territorio saranno coinvolte le scuole che parteciperanno attivamente all’iniziativa.