Vaccini, il sindaco di Rende Manna scrive a La Regina e Varone: “Ora si pensi a vaccinare ristoratori e albergatori”

A seguito dell’incontro di stamane in municipio a Rende con il commissario Asp Vincenzo La Regina e il dirigente della Protezione Civile Calabria Fortunato Varone, il sindaco di Rende Marcello Manna ha indirizzato loro una lettera richiedendo l’avvio della campagna vaccinale per i gestori delle attività ristorative e delle strutture ricettive cittadine.

“Atteso che la campagna vaccinale procede finalmente in maniera spedita raggiungendo quella parte di popolazione più fragile, vogliamo porre alla vostra attenzione la richiesta unanime che proviene dai nostri cittadini.

Le istanze raccolte sul nostro territorio ci pongono dinanzi una riflessione che, come già da Voi dimostrato, saprete sostenere con la concretezza delle azioni.

Riteniamo, infatti, che in vista del ripristino della zona gialla, la ripresa economica debba essere legata a doppio filo con la sanità e la sicurezza dei luoghi di lavoro” si legge nella missiva.

“Le riaperture delle attività di ristoro, così come quelle ricettive, richiedono un cambio di passo: bisogna garantire a chi opera in questo settore la copertura vaccinale necessaria a svolgere in sicurezza il proprio lavoro che si svolge prevalentemente a contatto con il pubblico. Siamo certi che accoglierete questa istanza che ci permetterà celermente di procedere verso un ritorno alla normalità che tutti auspichiamo avvenga al più presto” conclude Manna.