Sindacati proclamano stato di agitazione lavoratori CORAP

anni in gravissime condizioni finanziarie. Ma il dato più preoccupante è l’assoluto disinteresse del Presidente della Giunta regionale f.f., Antonino Spirlì, e la mancata convocazione, nei 15 giorni stabiliti, da parte dell’Assessore al ramo, Fausto Orsomarso, del Tavolo di confronto concordato con le Organizzazioni Sindacali nella seduta dello scorso 22 aprile.

Le sottoscritte seguono ormai da anni le dinamiche della vita del CORAP ai Tavoli di confronto regionale e sono ben consapevoli che per salvare questo Ente da una procedura concorsuale non sono sufficienti i proclami a cui stiamo assistendo ma serve una visione strategica complessiva che riesca a superare tutte le difficoltà con cui a questo punto deve misurarsi una proposta di vero rilancio del Corap.

Oggi il Consorzio in argomento ha una massa passiva accertata dalla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa pari ad 52.036.988 di euro al 29/10/2020, di cui 15.161.850 di euro sono costituiti da crediti privilegiati vantati dagli aventi diritto e fuori da questo conteggio si registrano ulteriori € 32.000.000 di euro circa di opposizioni allo stato passivo ed altre insinuazioni tardive che la procedura non ha fatto in tempo ad esaminare. L’Ente, inoltre, non è in regola con i versamenti contributivi dei dipendenti per un importo pari a circa 3.000.000 di euro con conseguente impossibilità a incassare le somme dovute da Enti e grossi committenti, perdendo quindi la possibilità di incassare la maggior parte dei proventi proveniente dai servizi di depurazione. Per finire, vanno considerati inoltre i 7.053.134 di euro relativi ad atti esecutivi e i 6.320.500 di euro concernenti i pignoramenti, come si evince dai dati risultanti nel portale della procedura di LCA e forniti dall’attuale Commissario a seguito di istanza di accesso agli atti.

Alla luce di queste considerazioni risulta molto difficile riuscire a fidarsi ancora una volta delle buone intenzioni che animano quelle forze politiche che manifestano il convincimento di poter salvare questo importantissimo Ente, la cui mission istituzionale è davvero preziosa per tutto il tessuto economico, produttivo, compreso il Settore Turistico, calabrese.

Il disagio dei lavoratori ha ormai travalicato i limiti della sopportazione, dopo anni di speranze alimentate da varie componenti politiche e amministrative seguite da forti delusioni mai sconfinate nella rassegnazione, con la determinazione di voler combattere fino all’ultimo respiro per salvare un Consorzio che avrebbe meritato tutt’altro destino, anche per il patrimonio di professionalità presenti al suo interno. Adesso dalle parole si passi ai fatti, con un progetto concreto di rilancio e un Piano industriale che metta nero su bianco le strategie che si intendono seguire per superare tutti i problemi fin qui descritti. A partire dal mancato pagamento dei 5 stipendi ancora dovuti ai dipendenti riferiti all’anno 2019 e della mensilità di aprile 2021, non percepita dagli stessi.

Per tutte queste ragioni, le Segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno ricevuto mandato dai Lavoratori di proclamare lo stato di agitazione dei Dipendenti del CORAP e di convocare un’assemblea sit-in fuori dal posto di lavoro nella Piazza San Francesco da Paola della Cittadella regionale della Calabria, a Germaneto di Catanzaro, per il prossimo 21 maggio, dalle ore 11,00 fino a cessate esigenze, chiedendo fin da adesso al Presidente della regione Calabria ff, Antonino Spirlì e all’Assessore al ramo, Fausto Orsomarso, di ricevere in quell’occasione le Organizzazioni Sindacali promotrici dell’iniziativa con una delegazione di Lavoratori.

La presente è inviata al Prefetto e al Questore di Catanzaro in ossequio alle comunicazioni previste dal vigente sistema normativo.

I Segretari Generali

FP CGIL Calabria CISL FP Calabria UIL FPL Calabria

Alessandra Baldari* Luciana Giordano* Elio Bartoletti*