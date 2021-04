Manna scrive a Spirlì: “Si faccia chiarezza sul perché il laboratorio dell’Unical non sia ancora accreditato per processare tamponi”

“Ho formalmente richiesto con una lettera indirizzata al presidente FF Spirlì e al commissario ad acta Longo, informazioni riguardo l’ordinanza regionale n. 15/2021 per il mancato inserimento del Laboratorio del Centro Sanitario dell’Università della Calabria nell’elenco di Laboratori abilitati al process dei tamponi molecolari”.

A dichiararlo il sindaco di Rende Marcello Manna che ha poi affermato come: “il Laboratorio del Centro Sanitario, nonostante abbia avviato, sin dal mese di giugno 2020, la procedura di accreditamento per l’espletamento della processazione dei tamponi molecolari e del sequenziamento genetico dei campioni, a tutt’ oggi , non ha ancora ottenuto il detto accreditamento”.

“Nella fase attuale, anche di evidente crisi del sistema sanitario complessivamente inteso, risulta necessario utilizzare tutti i laboratori di eccellenza presenti nelle varie province. Il sistema di tracciamento manifesta dei gap evidenti: tamponi effettuati e processati con enormi ritardi a causa del congestionamento dei pochi laboratori in grado di effettuare processazione. Ciò determina che intere famiglie siano costrette ad attendere anche settimane per ricevere esiti ed ordinanze di inizio e fine quarantena con gravi ripercussioni sul mondo della scuola e del lavoro”, ha proseguito Manna.

“In ultimo e non certo per importanza, la mancanza di riscontri ufficiali in tempi congrui impatta con la corretta valutazione della effettiva e reale situazione epidemiologica nella nostra area territoriale. Sono, difatti, questi i dati che vengono trasmessi dalla Regione al Governo e che di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), vengono utilizzati per stimare i 21 parametri necessari per ottenere una classificazione omogenea del rischio. Dall’inizio dell’emergenza pandemica, l’Università della Calabria che insiste sul territorio del Comune di Rende, ha saputo porsi a servizio dei cittadini dell’intero comprensorio, mettendo a disposizione competenze e strutture, punto di riferimento di una rete sanitaria al collasso”, ha spiegato il primo cittadino.