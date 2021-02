Il Museo del Cedro apre nuovamente al pubblico su prenotazione

In seguito alla chiusura determinata dalle disposizioni governative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Museo del Cedro, nel periodo compreso tra l’1/02/2021 e il 31/05/2021, apre nuovamente al pubblico su prenotazione.

Per le attività connesse al NS “Itinerario culturale sul cedro calabrese” rivolto alle visite di gruppo (visita guidata alle cedriere ed al Museo – visione di un docufilm sul cedro – degustazione di prodotti artigianali a base di cedro – area shop), è necessaria la prenotazione al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.

Alle suddette attività sarà possibile aggiungere, inoltre, una consumazione presso bar – gelaterie – ristoranti – pasticcerie della “Via del Cedro di Calabria”, secondo le specifiche esigenze dei visitatori. Le attività aggiuntive dovranno essere concordate in fase di prenotazione.

Durante la visita sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Troverete all’interno del Museo postazioni per l’igienizzazione delle mani, appositi conferitori per lo smaltimento di fazzoletti e guanti monouso, un percorso guidato in entrata e in uscita e posti a sedere distanziati di 1m gli uni dagli altri, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

È possibile effettuare prenotazioni contattando la nostra segreteria organizzativa ai NS canali preferenziali museodelcedro@gmail.com – consorziodelcedrodicalabria@gmail.com oppure telefonando al num. 098542598.