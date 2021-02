Pitaro presenta un’istanza a Spirlì e alla Protezione Civile per la messa in sicurezza del torrente Cantagalli

Dopo il sopralluogo effettuato sabato scorso nell’area del torrente Cantagalli di Sant’Eufemia-Lamezia Terme, il consigliere regionale Francesco Pitaro ha inviato un’istanza al Presidente della Giunta regionale e al responsabile della Protezione Civile con cui ha richiesto un intervento immediato per mettere in sicurezza il torrente Cantagalli (e, in seguito a un’attenta verifica, eventuali altri fiumi presenti nell’area) impedendo ulteriori esondazioni e danni ai residenti e alle abitazioni.