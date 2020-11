DI NATALE: “SE VOLETE DAVVERO APRIRE LE NOSTRE STRUTTURE OSPEDALIERE CHIUSE NON CAPISCO PERCHÉ NON FIRMATE LA MIA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE”

“Ho appena presentato con atto ufficiale, alla dott.ssa Cinzia Bellettini dell’Asp di Cosenza, una richiesta per l’operatività immediata di 28 posti letto all’Ospedale Santa Barbara di Rogliano”. Lo afferma Graziano Di Natale, segretario-questore dell’Assemble regionale, la cui azione politica mirata è finalizzata all’implementazione dell’offerta sanitaria, anche nel Savuto.

“Avendo appreso -prosegue il consigliere regionale- della disponibilità presso l’Ospedale S. Barbara di Rogliano di numero 28 posti letto già disponibili, dei quali, ben 14 di questi

regolarmente attrezzati e dotati della strumentazione per l’ossigeno, ritengo che ci siano le premesse per l’operatività immediata di questi posti molto utili nell’attuale periodo di emergenza sanitaria ma che, con una seria programmazione, non dovranno essere accantonati nei mesi a venire”.

Al termine di diversi colloqui, con gli addetti ai lavori e con gli amministratori, il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta attenziona l’aspetto fondamentale del personale sanitario: “Accertata la disponibilità della struttura, ho chiesto l’immediata attivazione delle procedure necessarie per l’individuazione di medici ed infermieri da destinare al suddetto presidio, in modo da poter decongestionare le tante problematiche che si stanno verificando presso la struttura Ospedaliera Ss. Annunziata di Cosenza.

Ritengo, sempre, che in provincia, ci si possa affidare a strutture utilizzabili da subito. L’ospedale di Rogliano è tra queste. La mancanza di personale non può più essere un motivo valido a giustificare lo stallo nel quale versiamo ormai da mesi”. Di Natale non risparmia una stoccata : “Non capisco come mai si continua a fare propaganda sull’apertura degli ospedali chiusi. Ad oggi però non si è sottoscritta la richiesta di convocazione urgente del consiglio regionale con la quale si dia atto di indirizzo, al presidente f.f., di emettere relativa ordinanza per la riapertura delle strutture idonee. A qualcuno, probabilmente, piace fare campagna elettorale sulla sanità, ma nel concreto, poi viene meno la volontà politica”.

I tagli del passato hanno messo a nudo le mancanze della sanità pubblica, a riguardo, Di Natale non ha dubbi, e conclude: “Bisogna restituire il diritto alla salute ai calabresi. Mi batterò per questo e da rappresentante delle istituzioni chiedo che il Savuto non venga abbandonato oltremodo. È fondamentale attivare immediatamente i posti letto dell’Ospedale civile Santa Barbara. Auspico da parte dell’azienda provinciale buon senso nell’accettare questa mia proposta al fine di tutelare i cittadini e fornire loro certezze”.