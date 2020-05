Magorno (IV): “Garantire cure ai pazienti con malattie del sistema nervoso”

“L’emergenza legata alla diffusione del Covid19 ha un risvolto da non sottovalutare. Riguarda i pazienti con malattie del sistema nervoso che non possono essere trascurati e a cui deve essere garantito il diritto a intraprendere le migliori cure possibili e per questo è fondamentale arrivare a nuove linee guida nazionali per i percorsi di neurologia, in modo da tornare a garantire l’appropriatezza, la continuità e la sicurezza delle cure per i pazienti”.

Così il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.