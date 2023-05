Occhiuto: “Centralizzazione nazionale in Calabria non ha funzionato”

“Ho raccolto un sistema sanitario, quello calabrese, che è stato gestito per 12 anni, attraverso il commissariamento, dal governo nazionale e non dalla Regione. Hanno fatto disastri. È evidente che la centralizzazione della sanità in Calabria non ha funzionato”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Mattino 5”, su Canale 5.

“I problemi legati alla retribuzione dei medici, ad esempio, dipendono da scelte nazionali e non da scelte regionali.

Negli ultimi decenni, ogni volta che si forma un governo tutti si chiedono chi mandare al Ministero degli Interni o della Difesa, ma non al Ministero della Salute degli italiani che è, invece, un Ministero centrale.

Oggi ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante governare la sanità in maniera tale da assicurare il diritto alla cura”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.