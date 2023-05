Inaugurazione della Mostra “Autorità e Potere” al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro

“Autorità e Potere” è la mostra dedicata ai grandi dittatori del passato, realizzata in pieno stile Pop Art dall’artista contemporanea SERERO POP ART, dal 1° giugno presso il Complesso Monumentale di San Giovanni a Catanzaro.

La mostra è visitabile in modo completamente gratuito.

All’inaugurazione saranno presenti:

Donatella Monteverde – Assessore Alla Cultura del Comune di Catanzaro

Andrea Perrotta – Presidente Associazione Eos Sud

Luigi e Claudio Verrino della Galleria Arte Spazio

Ghislain Mayaud – critico d’arte

Antonella Talarico – Presidente Area Cultura

L’evento espositivo promosso da AreaCultura Soc. Coop., dall’Associazione Culturale Eos Sud e della Galleria ArteSpazio gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro.

L’ispirazione è nata dal padre della pop art: Andy Warhol. Ci dimostra come dagli anni ‘60 in poi l’arte diventi davvero popolare. I personaggi famosi del momento – le famose “celebrities” – vengono immortalati dalle sue polaroid, per poi diventare eterni nelle opere d’arte. Anche l’Italia, sempre in quegli anni, ha conosciuto il suo “momento pop”. Gli artisti della scuola di Piazza del Popolo, Schifano, Festa, Angeli, Fioroni, portano a Roma prima, e in tutta la penisola poi, l’idea che sta alla base della cultura americana: l’Arte è Popolare, deve appartenere al popolo, deve essere facilmente fruibile e venduta a prezzi ragionevoli.



SERERO POP ART, nelle sue produzioni, crea la cosiddetta “Fashion Pop Art”, ovvero delle rielaborazioni digitali, arricchite attraverso l’uso di resina, perline, paillettes, zaffiri, diamanti, rubini, acrilici e smalti. Le nuove icone, spesso “coronate” e pop, prendono così vita. Le sue creazioni sono state esposte a New York, Parigi, Tokyo, Lisbona, Roma, Barcellona, ​​Venezia, Bruges, Milano, Seoul, Pechino e Miami.