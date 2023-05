Evadono dai domiciliari per incontrarsi e parlare, arrestati

Evadono dai domiciliari per incontrarsi e parlare. Due persone di 47 e 31 anni, entrambi soggetti all’obbligo nelle loro abitazioni, sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri per evasione.

I militari della stazione del quartiere Santa Maria di Catanzaro, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti a misure di detenzione domiciliare, non li hanno trovati nelle rispettive abitazioni avviando subito le ricerche. I due che si erano ingiustificatamente allontanati da casa, sono stati individuati nelle vie adiacenti ai loro domicili mentre erano intenti a discutere tra loro. Entrambi sono stati nuovamente arrestati e posti momentaneamente ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. (ANSA).