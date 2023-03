 Inail e Confapi Calabria, tavolo tecnico a Catanzaro

Presso la sede della Direzione regionale dell’Inail, si è svolto l’incontro tra l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la Confapi Calabria, Confederazione della piccola e media industria privata.

Presenti per Inail, Fabio Lo Faro, direttore regionale dell’ente, Anna Rita Lofrano, responsabile dell’ufficio “Attività Istituzionali”, Carla Rodinò, responsabile processo “Prevenzione e Sicurezza” e, per Confapi Calabria, il Presidente Francesco Napoli e Francesca Benincasa, coordinatrice filiere della confederazione regionale.

Un incontro costruttivo che ha posto le basi per interessanti e condivise attività tra l’Inail e il mondo della piccola e media impresa. Molti i temi affrontati, con grande apertura tra le parti, che confermano l’impegno e il valore della collaborazione al fine di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito di un rapporto di proficua sinergia tra INAIL e Confapi, l’obiettivo comune è la programmazione di workshop informativi con approfondimenti sui temi della prevenzione dei rischi legati allo svolgimento delle attività lavorative favorendo l’aggiornamento professionale e i comportamenti corretti.