Calabria Film Commission: presentato il film “Runner”, con Matilde Gioli e Francesco Montanari

Presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Gasperina (Catanzaro), il film “Runner”, – prodotto da Camaleo, distribuito da Plaion Pictures e finanziato dalla Calabria Film Commission – , le cui riprese sono in corso in questi giorni proprio nel comune catanzarese. Il lungometraggio è un action thriller con protagonista Lisa, una ragazza che sogna il mondo del cinema da quando era bambina. Un film adrenalinico, interamente ambientato in un albergo isolato dal mondo e narrato in tempo reale.

Presenti all’incontro con la stampa il regista Nicola Barnaba, i protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari, il produttore Roberto Cipullo, Frida Romano, Film marketing director Plaion Pictures e il Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che ha definito “Runner” un “film di livello, un action thriller, che apre opportunità di offrire una vetrina internazionale alla Calabria. Regista e cast garantiscono alta qualità, con un altro dato per noi fondamentale: il lavoro, qui a Gasperina, di tanti attori calabresi e professionisti sul set, che contribuiscono alla buona riuscita del film”.

“Abbiamo cercato di affrontare questo lungometraggio come un omaggio a quei film che sono ormai pietre miliari del cinema d’azione”, ha dichiarato il regista Nicola Barnaba, presentando “Runner”. “E’ sempre una gioia per un’attrice ricevere la proposta di un ruolo principale, per di più con un film come questo che parla del mondo del cinema e il mestiere del runner mi ha sempre interessato” , ha affermato Matilde Gioli. “Ho sempre visto i film action ma non li ho mai fatti – ha sottolineato Francesco Montanari – Fortunatamente qui il grosso della fatica fisica la fa Matilde”.

“Sono molto contento di tornare a girare in Calabria – ha aggiunto il produttore Roberto Cipullo – e ringrazio la Calabria Film Commission che ci ha accolto con entusiasmo”.