Lamezia Terme: il convegno “ La Donna: tra la famiglia e lo stato: promuovere la cittadinanza attiva”

parlato di inclusione sociale, ripercorrendo vicende, storie e testimonianze positive del nostro territorio.

Testimonianze di cittadinanza attiva portate dalla Fidapina, Nella Fragale, paragonata ad una Inge Feltrinelli per la sua capacità editoriale e per aver saputo valorizzare e diffondere cultura nel lametino soprattutto nel periodo pandemico come resilienza alle vicende personali.

Uguale testimonianza di capacità di trasformare un problema in opportunità quella data da Pino Saffioti, papà dell’amatissimo Antonio Saffioti, che porta avanti la capacità di empowerment cittadino insieme all’associazione il Girasole.

Il sindaco, Paolo Mascaro – nei saluti finali – ha sottolineato come l’esempio che venga dalla famiglia, dalla scuola, dalle istituzioni è sempre il primo insegnamento alla legalità.

La Presidente FIDAPA Lamezia, Dott.ssa Antonella Centonze, ha concluso il convegno, dopo aver consegnato ai relatori una targa di ringraziamento “.. l‘eterno confronto tra ciò che è legge morale in noi e la legge dello stato non si può dibattere in poche ore ma noi possiamo seminare opinione e far capire alle nuove generazioni che il nostro impegno per il futuro è rivolto a loro: per salvare le loro passioni, il loro entusiasmo!!…”