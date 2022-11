Coronavirus: in Calabria 510 nuovi positivi (+183 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 595336 (+510) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3996555 (+2.731).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1698 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1679 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 101720 (101325 guariti, 395 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2241 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173718 (172349 guariti, 1369 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 292 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57310 (57040 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2035 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2002 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197782 (196908 guariti, 874 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50869 (50679 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Cosenza comunica 115 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.