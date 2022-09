Furto in gioielleria nel catanzarese, un arresto

I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 49enne originario di Crotone perché ritenuto l’autore di un furto compiuto in una gioielleria.

Il provvedimento è giunto a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Gasperina e coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

L’attività, condotta attraverso approfondimenti tecnici e l’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza, ha portato gli investigatori a identificare il 49enne che, secondo l’accusa, il 21 giugno scorso, dopo essere entrato nella gioielleria, approfittando di un momento di distrazione della commessa impegnata con altri clienti, ha asportato con destrezza alcuni oggetti in oro per un valore complessivo di circa tremila euro, per poi allontanarsi in maniera spedita facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno ricostruito a ritroso tutti gli spostamenti effettuati nel comune di Gasperina indirizzando da subito la loro attenzione sull’indagato, già noto alle forze di polizia per analoghi episodi delittuosi.

(ANSA).