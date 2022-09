Catanzaro – Domani disagi idrici in gran parte della città

Per cercare di limitare al massimo il disagio alla popolazione, il servizio verrà sospeso a partire dalle 21 di stasera e fino alle 7 di domani giovedì 22 settembre per le seguenti zone: Stadio, San Leonardo, le strade del centro storico comprese fra via Indipendenza e via Cilea, Piano Casa, Sala, Campagnella, Samà, Cava, Signorello, Santo Janni, Siano, via Lucrezia della Valle, viale de Filippis, Sant’Antonio, Cavita, Mater Domini e Gagliano. La rottura registrata da Sorical si estende anche sui comuni limitrofi di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani e Sersale.