Legambiente omaggia Vittorio De Seta al “Magna Graecia Film Festival”

Un connubio quello tra l’arte, la cultura e la natura che Legambiente Calabria vuole celebrare in tutte le sue forme. Il grande maestro Vittorio De Seta amava la Calabria ed ha voluto trascorrere in questa terra anche gli ultimi giorni della sua vita. Come ogni anno, l’Associazione ambientalista ed il circolo di Catanzaro omaggiano la memoria del regista Vittorio De Seta in seno al Magna Graecia Film Festival. Ieri, nella sala del Supercinema di Catanzaro è stato proiettato il film vincitore del Premio De Seta: “Burden Child” di Tommaso Cotronei. Premi speciali a “La Carovana Bianca” di Angelo Cretella e Artemide Bianchi e “Il sentiero dei lupi” di Andrea D’Ambrosio. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 7 agosto nel corso della serata conclusiva del Magna Graecia Film Festival, sul palco dell’Arena del Porto di Catanzaro dalle ore 21.

Altro appuntamento in memoria del grande maestro De Seta è per sabato 6 agosto, alle ore 18, a Sersale, nell’ambito della Festa “Un tempo in un borgo – Sapori e Mestieri” organizzato dalla ProLoco e supportato dalla Riserva naturale regionale Valli Cupe e da Legambiente. Nel corso della serata verranno proiettati, alla presenza dei registi, sia il film vincitore che i film che hanno ottenuto la menzione speciale.